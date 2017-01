PORTRET. De trainerscarrière van Jos Daerden, nieuwe hulptrainer bij KRC Genk

Woensdag raakte het nieuws bekend dat Jos Daerden opnieuw als hulptrainer naar KRC Genk trekt. Wie is de Limburger en bij welke clubs was hij de voorbije jaren actief. Een overzicht.

Na een carrière als profvoetballer en vijf interlands als Rode Duivel, begon Daerden als trainer. SK Beveren was de eerste ploeg onder zijn hoede. Daarna trok de Limburger naar Lommel SK, Standard, Lierse SK, terug naar Lommel SK, een buitenlands avontuur in Eindhoven om dan in 2001 voor het eerst bij KRC Genk als hulptrainer aan te treden. In 2004 werd de toenmalige hoofdtrainer Sef Vergoossen ontslagen, en volgde Daerden hem voor een seizoen op als hoofdcoach bij blauw-wit.

Daarna ging het naar RAEC Mons, Germinal Beerschot, Metaloerh Donetsk (Oekraïne), Germinal Beerschot, het Nederlandse FC Twente, Sporting Charleroi en Újpest FC in Hongarije om dan nu opnieuw in Genk als hulptrainer aan te treden.

Jos Daerden is de vader van voetballer Koen Daerden.