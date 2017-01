In dit skigebied betaal je bijna 8 euro voor een glas cola

Cola is overal hetzelfde, maar de prijs is dat niet: skigebieden durven al eens flink doorrekenen voor een glas (330 ml). De prijsvergelijkingssite HomeToGo bekeek de drankkaart van 29 Europese skigebieden en ontdekte dat je in Courchevel, gelegen de Franse Alpen, maar liefst 7,80 euro moet neertellen.

Dat maakt het skigebied met stip de duurste plaats om een colaatje te bestellen. In het Franse Val-d’Isère betaal je al meer dan anderhalve euro minder, al is 6,20 euro voor een glas nog steeds aan de dure kant. De top vijf met skigebieden waar je het meest betaalt voor een cola wordt vervolledigd door andere wintersportoorden in Frankrijk. In Tignes, Chamonix-Mont Blanc en Alpe d’Huez betaal je respectievelijk 6,10 euro, 5,65 euro en 5,20 euro.

In Zwitserland betaal je voor een cola tussen de 4 en de 5,11 euro, behalve in Gstaad. Daar vind je al een glas voor 3,40 euro. Drink je doorgaans veel cola, dan ben je het goedkoopst af in het Bulgaarse skigebied Bansko. Daar kost het drankje slechts 1 euro. Een simpel rekensommetje: voor die prijs heb je net geen acht cola’s voor de prijs van één glas in Courchevel. Ook in Polen en Rusland stijgt de prijs voor een glas niet tot boven de 2 euro.

Deze onderstaande grafiek geeft een overzicht van de prijzen in alle geanalyseerde skigebieden. Op basis daarvan werd ook een gemiddelde kostprijs berekend. Die bedraagt 4,60 euro per glas. Nog een opvallende conclusie: de drukste skigebieden rekenen niet het meest. In La Plagne en Saalbach-Hinterglemm, bijvoorbeeld, glijden jaarlijks ongeveer 2,5 miljoen skiërs de piste af liggen prijzen onder het gemiddelde.