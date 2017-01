VIDEO. Broeders spelen ‘cup-spelletje’ en iedereen is er weg van

Franciscaanse broeders uit de Verenigde Staten hebben een video online geplaatst waarin ze het ‘cup-spelletje’ spelen. De mannen zitten in een cirkel en geven op een bepaald ritme bekers aan elkaar door, terwijl er gezongen wordt.

Met deze video willen de broeders iedereen een gelukkig nieuwjaar wensen en dat wordt alvast gesmaakt door de mensen op Facebook. “Dit is geweldig! Bedankt om dit met ons te delen. Eindelijk zien we eens iets anders dan jullie kalme leventje”, schrijft er een. “Jullie werken prachtig samen in harmonie, ik hoop dat iedereen hier een voorbeeld aan neemt in het nieuwe jaar.” (