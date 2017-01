Ochtendzwemmers toosten op 2017

Bree - In het zwembad van Bree hebben de trouwe ochtendzwemmers een toost uitgebracht op het nieuwe zwemjaar. En dat doen ze helemaal in de stijl van hun sportieve gewoonte: om 7 uur ’s morgens aan de rand van het bad in zwemtenue.

Na een glas bubbels en een fruitspiesje duiken ze het water in voor de eerste baantjes van 2017. De ochtendzwemmers zijn ook in volle verwachting van de eerste zwembad-baby. Zwemkoppel Tim en Ho-Tsin verwachten begin maart hun eerste kindje. Zwemmer Frank is even buiten strijd na een schouderoperatie, maar omdat hij champagne-glazenleverancier is, mocht hij toch een glas meedrinken. Voor iedereen waren er bubbels want we misten fruitsap doordat zwemmer David uitzonderlijk verstek liet gaan.