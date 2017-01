Gezocht: zestigers die daten

“Wij zoeken een lieve opa voor onze oma.” De kleinkinderen van de 62-jarige Marjan uit het Nederlands Limburgse Sittard hebben een website gemaakt om een nieuw lief te vinden voor hun oma, die zeven jaar geleden gescheiden is. Want eenmaal zestig, is het niet meer zo makkelijk om een nieuw lief te vinden. Of toch?