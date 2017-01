Bekende actrice opgenomen in afkickkliniek

Actrice Heather Locklaer heeft aan de pers laten weten dat ze opnieuw is opgenomen in een afkickkliniek. De actrice, die vooral in de jaren 80 en 90 het mooie weer maakte met rollen in 'Melrose Place' en 'Dynasty', belandt daarmee voor de vijfde keer in negen jaar tijd in een voorziening.

Vandaag is Heather Locklaer 55, maar ze heeft al een heel leven achter zich. De actrice kampt namelijk al jaren met een drugs- en alcoholprobleem. In 2008 verzeilde ze voor het eerst in een afkickkliniek nadat ze de hulpdiensten had gebeld omdat ze te veel medicatie had genomen en zelfmoordneigingen had. Ze werd ook al twee keer opgepakt voor rijden onder invloed en een vluchtmisdrijf.

Ze hoopt nu dat de vijfde keer dat ze zich laat behandelen de goede keer zal zijn. "Ik voel me goed en neem stappen om een rijker en beter leven te leiden", klinkt het in het statement dat ze heeft vrijgegeven. "Ik probeer momenteel de touwtjes aan elkaar te knopen zodat ik 2017 kan aanpakken."