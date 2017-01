Céline Dion zet liefdesnestje in Parijs te koop

Een jaar na de dood van haar man verkoopt de Canadese zangeres Céline Dion (48) hun liefdesnestje in Parijs. De villa staat in de chique buurt Villa Montmorency in het 16e departement van de Franse hoofdstad en kost 9 miljoen euro.

Voor die prijs krijgt de nieuwe eigenaar een huis dat vier verdiepingen beslaat met vier slaapkamers en evenveel badkamers. Er is ook een grote living met open haard en een aparte leeshoek. De villa beschikt eveneens over een groene tuin, een groot terras en een balkon met zich top de Eiffeltoren. De kelder is omgevormd tot een kuuroord, maar er is ook een filmzaal, wijnkelder, garage en fitness in ondergebracht.

Volgens de Franse media kochten Céline Dion en haar toenmalige man René Angélil de woning uit 1930, met een totale bewoonbare oppervlakte van 630 vierkante meter, in 2008. René overleed op 14 januari vorig jaar aan de gevolgen van keelkanker. Hij werd 73 jaar.