Voormalig STVV-spits riskeert celstraf

Voormalig STVV-spits Hilaire Momi hangt een straf van twee maanden cel boven het hoofd. Hij stond woensdag terecht in de Hasseltse correctionele rechtbank voor het gebruik van een vals rijbewijs. In 2015 bood de man uit de Centraal Afrikaanse Republiek zich aan bij de Truiense stadsdiensten om zich in orde te stellen met zijn papieren.

De 26-jarige spits bood er een vervalst rijbewijs uit zijn thuisland aan, maar viel na controle door de bevoegde diensten in Brussel door de mand. De spits gaf zijn fout toe, maar zijn verdediging was pover. “Ik wou testen of dat zou lukken.” De vroegere kanarie kreeg een boete van 250 euro gepresenteerd, maar betaalde niet.

In de rechtbank daagde de voetballer, die tot afgelopen zomer bij Seraing speelde en daarna verdween, niet op. Hij liet zich evenmin vertegenwoordigen door een advocaat. Het openbaar ministerie vorderde 2 maanden cel voor het gebruik maken van een vals stuk en 1.200 euro boete. Op 18 januari kent Momi zijn vonnis.