Toeriste verkracht in Molenbeek: “Omstanders keken toe, maar grepen niet in”

Een Marokkaanse toeriste is in de nacht van 30 september op 1 oktober verkracht in op een parking in Sint-Jans-Molenbeek. “Meerdere mensen verzamelden rond de bestelwagen om toe te kijken”, getuigt het slachtoffer. “Maar niemand greep in.” Intussen werd de vermoedelijke dader opgepakt, de speurders zoeken nu nog naar de omstanders.

De vrouw was in ons land om een bezoekje te brengen aan haar zus, die in Molenbeek woont. Ze was echter verloren gelopen toen ze iets na middernacht de weg ging vragen in een nachtwinkel. Een jongeman stelde voor om haar op het juiste adres af te zetten.

De man reed echter naar een parking aan het metrostation Zwarte Vijvers, waar hij de vrouw verkrachtte in zijn bestelwagen. “Het duurde meer dan een uur”, zegt het slachtoffer. “En ondertussen kwamen er verscheidene mensen rond de bestelwagen staan om binnen te kijken door de ruiten. Niemand hielp me.”

Na de feiten trok de vrouw meteen naar het dichtstbijzijnde politiekantoor, maar omdat ze alleen Arabisch sprak en niemand begreep wat ze wilde zeggen, werd ze wandelen gestuurd. Rond 3 uur ’s nachts werd ze door een voorbijganger gespot aan de rand van het kanaal. Wenend, eraan denkend om zichzelf van het leven te beroven. De voorbijganger kon haar echter ompraten en belde de hulpdiensten op.

De politie heeft intussen een verdachte opgepakt voor de verkrachting: de 20-jarige Salah C. Ondanks het feit dat de vrouw hem formeel aangeduid heeft als dader, blijft hij de feiten toch ontkennen. Het onderzoek richt zich nu nog op de mensen die getuige waren van de feiten.