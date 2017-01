Dit zijn de laatste, wanhopige, sms’en van vader die zijn kinderen vermoordde en het huis in brand stak

Op 30 december om 7.36 uur verstuurde Philippe Roufflaer een laatste sms naar een familielid. Enkele uren later vermoordde hij zijn twee jonge dochtertjes, alvorens zijn huis in Soumagne in brand te steken en zichzelf van het leven proberen te beroven. Zijn laatste sms’jes geven een inzicht in wat de man tot de wanhoopsdaad dreef.

De laatste sms’jes van Roufflaer alvorens hij zijn dochters vermoordde. Foto: Facebook

Vrijdag werd de brandweer rond 10 uur opgeroepen voor een brand in een huis in Soumagne. Binnen vonden de brandweermannen twee lichamen, die van Naora (11) en Loana (8). Na wat onderzoek bleek dat de jonge meisjes al voor de brand werden vermoord door hun vader Philippe Roufflaer.

Een familielid kreeg die ochtend nog drie berichtjes van de man. “Het is tijd om me bij mijn familie te voegen. Om afscheid te nemen en me te excuseren voor morgen”, zo klinkt het in de eerste sms.

Een minuutje later volgt nog een berichtje. “Zorg ervoor dat ik word begraven samen met mijn dochters”, smeekt hij.

De laatste sms geeft een beter inzicht in wat de man bezielde. “Vanessa (zijn ex-partner, nvdr.) heeft te veel met mijn voeten gespeeld. Dat duurt nu al vijf jaar en ik kan niet meer lijden en mijn meisjes zien lijden. Ik hou van jullie. Vaarwel”, zo schrijft Roufflaer.

De scheiding van Roufflaer en zijn ex-vrouw was uitgedraaid op een echte vechtscheiding. Beide families leven in onmin, wat afgelopen weekend erg duidelijk werd op sociale media.

“Veroordelen is gemakkelijk”

De drie sms’en werden op Facebook geplaatst door een familielid van Roufflaer. “We keuren op geen enkele manier zijn daden goed. Het is onvergefelijk. Maar... kritiek geven is gemakkelijk, veroordelen ook”, klinkt het.

“’Vermoord die man, ja, hij daar, hij die zijn dochters heeft vermoord zonder reden.’ Ik schaam me voor jullie. Ik schaam me om mens te zijn. Hier een boodschap van Philippe, verzonden die ochtend. Ik praat in naam van zijn vrienden en familie, mensen die weten hoe hij écht is”, gaat het verder. Volgens de familie van Roufflaer heeft zijn ex-vrouw hem tot wanhoop gedreven en is ze medeverantwoordelijk.

Aangeklaagd

Maandag werd Roufflaer aangeklaagd voor dubbele moord en brandstichting. Voorlopig verblijft Roufflaer nog in het ziekenhuis, maar wanneer zijn gezondheid het toelaat zal hij worden overgebracht naar de gevangenis van Lantin.