Robbe De Hert krijgt steun uit onverwachte hoek

Het gaat van kwaad naar erger met Robbe De Hert (74). De regisseur van ‘De Witte Van Sichem’ en ‘Zware Jongens’ kampt al langer met gezondheidsproblemen, maar tegenwoordig komt hij de dag niet meer door zonder morfine tegen de pijn in zijn knieën. Ook financieel heeft De Hert het moeilijker dan ooit: door te slordig met zijn belastingaangiftes om te gaan en te veel eigen geld in zijn films te pompen, is hij in schuldbemiddeling. Hij woont in een appartement van het OCMW, maar daar heerst een hardnekkige muizenplaag.

Twee mensen schoten in actie om de regisseur te helpen: een kennis van De Hert, de 60-jarige Francine Lemaire, kwam gisteren in contact met een student die voorstelde om een crowdfundingcampagne te starten. “Een nobel idee”, zegt Lemaire. “Je laat zelfs een beest niet achter in zulke omstandigheden. Ik heb Robbe een poos gekend en weet dat het negatieve beeld dat mensen van hem hebben niet klopt. Bijna niemand weet dat hij zijn geld in de filmindustrie heeft gestopt en ook projecten zoals Filmhuis Klappei heeft gesteund. Een man die zo veel betekend heeft, verdient hulp.”

Bedoeling van de crowdfunding is “om De Hert een menswaardige oude dag te geven en hem de kans te geven om zijn nieuw project alsnog van de grond te krijgen”. De Hert werkt al jaren aan de documentaire ‘Hollywood aan de Schelde’, en heeft daar maar liefst 100.000 euro uit eigen zak in geïnvesteerd. Onvoldoende, want de filmmaker zou nog 100.000 euro meer nodig hebben om de docu af te werken. En naar eigen zeggen krijgt hij geen steun meer van het Vlaams Audiovisueel Fonds.

Wie Robbe De Hert wilt steunen, kan terecht op www.gofundme.com/help-robbe-de-hert.