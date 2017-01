Kozense Cynthia finaliste in wedstrijd Schoonste Boerin

Sint-Truiden / Borgloon - De negen finalisten van de Schoonste Boerin van Vlaanderen verwenden dinsdag de bewoners van woonzorgcentrum Ter Heide in Hoepertingen met zoetigheden van eigen makelij. Cynthia Geenen (38) uit Kozen is de enige LImburgse finaliste.

Ter Heide biedt ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een beperking. “De bevallige dames hebben onze bewoners en personeel in de watten gelegd met pannenkoeken en wafels”, zegt André Vanmuysen van Ter Heide. Maar liefst 67 gasten en 76 personeelsleden werden in de watten gelegd. Daarnaast maakten de dames ook nog verwenpakketten met fruit en groenten voor het personeel. Alle ingrediënten komen recht uit de eigen stal of grond.

Cynthia Geenen bracht ook twee knuffelpaarden mee. De 38-jarige boerin van Stal Ter Koze -een zorgboerderij en een hippisch centrum in Nieuwerkerken- is de enige Limburgse kandidate. “Mijn kinderen hebben mij ingeschreven”, zegt ze lachend. “Het boerenleven, en ook zorgboerderijen, in de kijker zetten, daar doe ik het voor. Een echte ambitie heb ik niet, ik wil vooral opkomen voor de landbouw.”

In badpak defileren moeten de dames niet tijdens de finale op 14 januari in Gent. “En maar goed. Dansen moeten we wel, en dat zal al genoeg oefening vergen. Het innerlijke en de motivatie zijn het belangrijkst tijdens deze wedstrijd. Maar de tijd dat boerinnen nog met een schort en klompen rondliepen, is al lang achter de rug.”De verkiezing van de Schoonste Boerin van Vlaanderen vindt plaats op 14 januari in Flanders Expo in Gent.