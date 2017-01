Zeventiger weer slachtoffer van vandalen

Zoutleeuw - André Bollen uit Zoutleeuw werd maandag opnieuw het slachtoffer van vandalen. “En het is niet de eerste keer”, zegt de man.

“Dit keer hebben onverlaten mijn poort en mijn auto beklad”, zegt de 73-jarige man die al zo’n veertien jaar in de Ridderstraat woont. De politie maakte een proces-verbaal op. “En dat is niet de eerste keer”, zegt het slachtoffer. “Ze hebben mijn rolluiken en deurdrempel al met olie besmeerd, afval over mijn poort gekieperd en zelfs uitwerpselen op mijn wagen uitgesmeerd.”

Het niet zo fraaie opschrift 'lul' kon André ondertussen al van zijn poort wassen en ook de oranje verf op het dak van zijn wagen is er bijna af. “Al zit de wagen nu vol doffe plekken en in de naden is de oranje verf nog te zien.”

De man diende al meermaals klacht in tegen onbekenden en plaatste ondertussen ook al een camera. “Maar het zet allemaal geen zoden aan de dijk. Degenen die erachter zitten, weten dat allemaal goed te omzeilen. Ik ben het beu en denk eraan om te verhuizen”, zegt de man. “Ik kan het allemaal niet meer aan en sukkel met mijn gezondheid.”

Volgens André zijn de daders in de buurt te zoeken en dat in het kader van een burenruzie die uit de hand loopt. Bij de politie wordt de zaak onderzocht.