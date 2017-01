Puppy bij vrieskou gedumpt in bos

Maaseik - Wandelaars hebben op nieuwjaarsdag een hondje dood aangetroffen in een transportmandje in het bos vlakbij bivak De Zandhoek in de Bergeindestraat in Opoeteren. De chihuahua was niet gechipt. Het Felix Project verspreidde een Facebookbericht in de hoop meer te weten te komen.

“We kregen een krop in de keel toen we het hoorden”, zegt Michelle Conaert van het Felix Project. “De mensen die het dier vonden waren ook aangedaan. Ze zagen eerst de mand staan en toen ze dichterbij gingen, zagen ze de dode puppy liggen. Ze hebben vervolgens de politie gebeld, maar de chihuahua bleek niet gechipt.”

Het diertje is inmiddels begraven, maar bij het Felix Project willen ze dit niet laten rusten. Via Facebook hopen ze meer informatie te krijgen of getuigen te vinden die kunnen helpen in de zoektocht naar de daders. “Omdat we vinden dat diegene die dit deed een gepaste straf verdient. Wie haalt het in zijn hoofd om in deze periode, wanneer luid vuurwerk in de lucht wordt geknald en de temperatuur onder nul gaat, een hondje in een bos te dumpen. De puppy zat bovendien vast in de mand en moest hopen dat iemand hem zou vinden. Helaas voor het hondje gebeurde dit te laat.” Dat het dier al dood was voor het in het bos werd gezet, lijkt weinig waarschijnlijk. “Dan was die kooi niet nodig.”

Volgens de mensen van het Felix Project zijn zulke toestanden gelukkig een uitzondering. “Dit zijn extremen waar we niet veel mee te maken krijgen. Er zijn dan ook tal van alternatieven waar huisdieren op een diervriendelijke manier terecht kunnen. Hiervoor bestaan er dierenasielen. Dat willen we eveneens benadrukken: dat eigenaars de mogelijkheden die er zijn moeten gebruiken zodat dit soort schrijnende toestanden nooit meer hoeven te gebeuren.”