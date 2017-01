De Amerikaanse zangeres Janet Jackson (50), zus van Michael Jackson, is voor het eerst moeder geworden. Ze beviel van een zoon Eissa, aldus People Magazine.

De zangeres van hits als ‘That’s The Way Love Goes’, ‘Together again’ en ‘All For You’ is al sinds 2012 getrouwd met de ondernemer Wissam Al Mana. Hij is de derde echtgenoot van Jackson en nu dus een trotse vader.

“Janet had een rustige bevalling en rust momenteel comfortabel”, luidt het in een eerste verklaring.