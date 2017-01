Lichte aardbeving waargenomen in Noordzee

In de loop van de avond werd een lichte aardbeving waargenomen in de Noordzee. De beving gebeurde op zo’n 10 kilometer diepte en had een magnitude van 4.2.

Het is niet uniek dat er een aardbeving voorkomt in de Noordzee, maar met een magnitude van 4.2 is deze voor onze regio iets zwaarder dan gewoonlijk. De aardbeving vond plaats om 18:52 uur vanavond. Er is geen tsunamigevaar.