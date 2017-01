Voeren - Dinsdagavond is de brandweer van Voeren moeten uitrukken voor een schouwbrand in de wijk Sinnich in het oostelijke Voerdorp Teuven. Buurtbewoners merkten dat er zwarte rook kwam uit de schouw van de overbuur.

De eigenaar had zelf ook reeds de problemen gemerkt en maatregelen genomen. De brandweer kreeg de situatie snel onder controle. Deze zomer was er reeds bij dezelfde familie een zware boerderijbrand geweest waarbij een loods met landbouwmachines en tractoren in de vlammen opging.