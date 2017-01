Spectaculaire meteorenregen met meer dan 100 vallende sterren per minuut verwacht vanavond

Vanavond wordt de Quantariden meteorenregen verwacht, een van de meest spectaculaire meteorenregens. De vallende sterren zouden vannacht zichtbaar zijn voor iedereen op het noordelijk halfrond, maar wanneer ze nu net tevoorschijn zullen komen, valt moeilijk te voorspellen.

Astronomen voorspellen dat de meteorenregen vanavond zijn hoogtepunt zal bereiken, al kunnen ze niet exact voorspellen wanneer dat juist zal vallen. Het zal ongeveer zes uur duren en wie geïnteresseerd is, moet de Grote Beer in de gaten houden. De meteorenregen zal in die regionen verschijnen.

De Quadrantiden zijn vermoedelijk afkomstig van een stuk komeet dat vele eeuwen geleden afgebrokkeld is. De meteoren die je vanavond kan zien, zijn puin van die komeet. Als die in de atmosfeer van de Aarde terechtkomen, branden ze op en veroorzaken ze spectaculaire vallende sterren, tot zelfs honderd per uur.