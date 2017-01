Veel sfeer tijdens kerstconcert van KH Onder Ons Gruitrode

Gruitrode

Meeuwen-Gruitrode - Naar jaarlijkse traditie organiseerde de Koninklijke Harmonie Onder Ons Gruitrode op tweede kerstdag een sfeervol kerstconcert in het Cultuurpunt. Het gastkoor van deze avond kwam niet van ver maar van eigen gemeente. Het pop-rock koor Medua uit Meeuwen zorgde immers mee voor de kerstmuziek en warme sfeer. Heel wat achtergrondprojecties en enkele kerstgedichten vulden het programma op gepaste wijze aan.

Onder leiding van hun instructeur Jan Schrooten opende de drumband Ons Ons Gruitrode de avond. De trommelaars brachten zes werken met veel overgave. Het laatste werk ‘Sunday Afternoon’ betekende voor de trommelaars het muzikale afscheid van hun instructeur. Sinds 1984, de start van de drumband, heeft Jan Schrooten maar liefst 33 jaar lang heel wat verschillende lichtingen jongeren enthousiast gemaakt voor het trommelen en hen samen erg mooie momenten bezorgd!

De jeugdharmonie zijn de allerjongste en pas begonnen muzikanten binnen de Koninklijke Harmonie Onder Ons Gruitrode. Zij hadden, onder begeleiding van Raf Janssen en in een nieuwe outfit, drie korte werkjes voorbereid voor dit kerstconcert.

Vervolgens was het de beurt aan de zangers en zangeressen van het pop-rock koor Medua uit Meeuwen. Samen met hun nieuwe en dynamische dirigente Cindy Gebruers zorgden zij voor een vlot en eigentijds repertorium, natuurlijk aangepast aan de kerstperiode: ‘What a wonderful world’, ‘Hallelujah’, ‘Adeste fideles’, ‘Don’t worry ‘bout me’ en ‘The Exodus Song’.

De 45 muzikanten van de harmonie hadden voor dit kerstconcert 10 verschillende werken ingeoefend met onder andere bekende (kerst)melodieën zoals ‘White Christmas’, ‘Amazing Grace’, ‘The Little Drummer Boy’ en ‘Winter Wonderland’. Dirigent Joost Vrolix leidde het orkest echter ook tijdens filmmuziek uit ‘Frozen’, het laatmiddeleeuws klinkende ‘Pastime with Good Company’ en zelfs een Spaanse paso doble. Violiste Nele Jaenen soleerde met de harmonie als begeleiding tijdens ‘Theme from Shindler’s List’, een moment van reflectie over de gebeurtenissen van het afgelopen jaar.

Na afsluiter ‘We all stand together’ door zowel koor als harmonie werden de meer dan 300 aanwezige toehoorders bedankt voor hun aanwezigheid. In naam van de volledige vereniging werd alvast veel verwondering en geluk in het nieuwe jaar 2017 gewenst. Na het kerstconcert praatten er nog vele sympathisanten van de vereniging gezellig na met een stukje cake en een glaasje wijn of een ander deugddoend drankje.