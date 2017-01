Voor dit stukje pizza betaal je meer dan 200 euro

Pizzaliefhebbers met een goed gespijsde bankrekening moeten naar de Industry Kitchen in New York. Daar kan je een stuk van de duurste pizza ter wereld bestellen voor 234 euro. Grote honger, dan moet je nog dieper in de buidel tasten. Voor een volledige pizza betaal je bijna 2.000 euro.

Zeg niet zomaar snack tegen de zogenaamde 24K pizza, want de creatie bevat eetbare, vergulde cornflakes van 24 karaat goud. Dat is niet het enige dure ingrediënt: er ligt ook kaviaar, truffelcrème, ganzenlever en witte Stilton-kaas op.

Foto: Industry Kitchen

Een maaltijd die volgens de chef van het restaurant perfect is als je klaar bent voor een royaal en vooral stevig gerecht. De pizza wordt standaard in acht stukken gesneden, een punt kost omgerekend 234 euro. Let wel: als je de pizza wil uitproberen, moet je dat twee dagen op voorhand aan het restaurant laten weten via de site.