Deze jonge vrouw schrapte één ding van haar menu, en weegt nu 45 kilo minder

“Het dikkerdje.” Met die titel werd Kristina Guice (25) uit Tuscon in de Amerikaanse staat Arizona jarenlang door haar klasgenoten aangesproken. Toen de jonge vrouw de kans kreeg om aan de andere kant van het land in New York te gaan studeren, besloot ze haar leven om te gooien. Daarvoor had ze maar één ding (niet meer) nodig.

Kristina had net één van haar beste vrienden verloren, haar grootste steun en toeverlaat tijdens het afvallen, toen ze de kans kreeg om in New York te gaan studeren. “Ik besefte dat dit het moment was. Dit was de dag waarop ik nooit meer zou zeggen “ooit ga ik afvallen”, maar het gewoon zou doen”, vertelde Kristina aan People.

“Dat kan ik ook... En dan kan ik nog steeds kaas eten”

Het idee dat Kristina opnieuw kon beginnen, in een nieuwe omgeving met mensen die haar niet kenden, waarbij ze kon zijn wie ze zelf wou zijn, zette haar aan tot het kiezen van een dieet. Ze las op Reddit over het ketogeendieet en kreeg veel inspiratie door foto’s van een andere vrouw met exact dezelfde lichaamsbouw en exact dezelfde dromen.

Het besluit was snel gemaakt: geen koolhydraten meer. “Ik dacht: dat kan ik ook. En ik mocht nog altijd kaas eten”, lacht de 25-jarige nu. Daarvoor at ze elke dag koolhydraten: cornflakes bij het ontbijt, nachos als lunch, pizza of pasta als avondeten. Kristina hield niet van groenten en brood was “de liefde van haar leven”.

Nu, bestaat haar eten uit vlees, kaas en geen koolhydraten. Enkel in haar groenten, die ze nu met veel plezier eet, zitten een beetje koolhydraten. De resultaten van haar dieet zijn indrukwekkend.

45 kilogram minder

Kristina weegt nu maar liefst 45 kilogram minder. In zeven jaar tijd ging ze van 113 kilogram naar 68 kilogram. Daar is ze heel gelukkig mee en ze toont dan ook met veel plezier haar nieuwe uiterlijk. Het beste aan de hele ervaring vindt ze “de ontdekking dat ik jukbeenderen heb”.

Ze startte na haar studie in New York eeninstagramaccount Ellipticalifragilistic waar ze alles vertelde over haar afslankingsproces. Daar heeft ze nu 23.500 volgers en geeft ze veel mensen die hetzelfde willen steun en inspiratie. “Vrienden maken, heeft het zoveel simpeler gemaakt.”