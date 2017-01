‘Dader Istanbul’ geeft interview: “Niks met aanslag te maken, ik lijk alleen een beetje op de schutter”

De man die dinsdag door Turkse en Koerdische media werd aangeduid als vermoedelijke dader van de aanslag afgelopen weekend in Istanbul, ontkent dat hij iets met de schietpartij te maken heeft.

De politie van Turkije maakte maandag al bekend dat ze vermoeden dat de dader van de aanslag afkomstig was uit Centraal-Azië. “Mogelijk een man uit Kirgizië of Oezbekistan”, klonk het. De man die media nu naar voor schuiven als vermoedelijke dader, beantwoordt aan die beschrijving. Mashrapov is afkomstig uit Kirgizië. Hij werd geboren op 2 augustus 1988.

Het paspoort van Mashrapov ging intussen al snel rond op sociale media, maar nu zegt de man zélf dat hij niks met de aanslag te maken heeft.

In een interview met AKIpress zegt hij dat hij op zakenreis was in Istanbul. “Ik vertrok van Bishkek naar Istanbul op 1 januari, om daar een handelsdeal te sluiten. Dat doe ik al sinds 2011. Toen ik weer naar Kirgizië wilde vliegen, werd ik op de luchthaven van Istanbul opgepakt. Turkse agenten hebben me een uur ondervraagd. Ze hebben me gezegd dat ik werd ondervraagd omdat ik een beetje leek op de verdachte vanwie een foto werd verspreid afgelopen weekend en maandag. Daarna hebben ze zich geëxcuseerd en mocht ik op het vliegtuig. De vlucht naar Kirgizië had uiteindelijk een uur vertraging.”

Mashrapov zelf zegt dat hij geen idee heeft wie de schutter is. “En ik heb er ook geen idee van hoe het komt dat een foto van mijn paspoort op sociale media terechtkwam. Op het moment van de aanslag, op 31 december, was ik nog in Kirgizië. Op 1 januari vloog ik naar Istanbul, om dan 3 januari weer terug te vliegen. Ik heb niks met de aanslag te maken.”

Echtgenote ondervraagd

Volgens de Britse reporter Sally Lockwood van ITV News werd de echtgenote van Mashrapov intussen al opgepakt in Konya, in centraal-Turkije.

I've learned from police sources that gunman's wife has now been detained in Konya, central Turkey — SallyLockwood (@sallylockwood) January 3, 2017

De politie is haar dinsdag aan het verhoren, meldt de Duitse krant Bild. Volgens Bild heeft de vrouw in het verhoor gezegd dat ze pas wist dat er een aanslag was geweest nadat ze er op televisie over gehoord had. “Ik wist niet eens dat mijn man een IS-sympathisant was, laat staan een terrorist”, zou ze gezegd hebben.

De man zou al op 20 november samen met zijn vrouw en twee kinderen vanuit de voormalige Sovjet-republiek Kirgizië naar Turkije zijn getrokken.”Dat om geen aandacht te trekken”, schrijft de Turkse krant Haberturk.”In Konya huurde hij dan een appartement.” Hij zou ook al gevochten hebben voor IS, zo schrijft de krant Hürriyet. In de krant staat eveneens dat de dader “speciaal was gekozen” om de aanslag in de nachtclub te plegen.

De selfie die maandag verspreid werd.

Al eerdere foto’s

Zondag werden er door de Turkse politie al foto’s verspreid van de vermoedelijke dader. Maandagavond werd er opnieuw een foto verspreid, door Turkse media. Die zou afkomstig zijn uit een selfie-video die de man op het Taksim-plein van Istanbul heeft gemaakt. Of het om dezelfde man gaat als de verdachte die de politie nu op het spoor is, is nog niet duidelijk.

Volgens de Turkse autoriteiten is het een kwestie van tijd vooraleer de schutter zal gevat worden.

39 doden

Een schutter schoot in de nacht van zaterdag op zondag 39 mensen dood in een nachtclub Reina in Istanbul. Tientallen anderen raakten gewond. De schutter zou op de hoofden van de slachtoffers gemikt hebben om zo snel mogelijk zo veel mogelijk dodelijke slachtoffers te maken. Ze waren er aan het feesten voor het nieuwe jaar. De dader kon na de schietpartij wegvluchten.