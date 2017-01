Brood bakken? In IJsland doen ze dat met lava

Siggi Rafn Hilmarsson is een IJslandse bakker, maar wel eentje met een heel ongewone oven. Hij stopt zijn deeg namelijk 24 uur lang onder de grond in de nabijheid van een warmwaterbron. Dankzij de kokende lava die het water opwarmt, kan zo ook het brood verder bakken. Lava is er in elk geval genoeg want het eiland telt niet minder dan 30 werkende vulkanen. Siggi bakt voornamelijk traditioneel roggebrood, naar een recept dat honderden jaren oud is. "Het heeft een unieke smaak die je niet krijgt door te bakken in een gewone oven", zegt hij.