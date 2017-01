KAART. 17 UFO-meldingen in Limburg, daling tegenover 2015

Regio Het aantal ufomeldingen is in 2016 bijna gehalveerd in vergelijking met het vorige jaar. Er werden vorig jaar 143 meldingen genoteerd. Dat is een daling van 89 waarnemingen in vergelijking met 2015, t... Bekijk video