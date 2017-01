NMBS: “Zeker nog potentieel voor eerste klasse in treinen”

Brussel - Er wordt inderdaad nagedacht over het concept van de eerste klasse in de treinen, maar van bijvoorbeeld een afschaffing is geen sprake. “We zien zeker nog potentieel in de eerste klasse”, zegt spoorwegmaatschappij NMBS. Om de eerste klasse aantrekkelijk te houden, komen er in de nieuwe M7-dubbeldekrijtuigen bijvoorbeeld geluidsschermen tussen de zetels.

De Morgen schreef dinsdag dat de NMBS het concept van de eerste klasse wil herzien. De luxueuzere zitjes zijn gemiddeld maar voor 18 procent gevuld, volgens NMBS-topman Jo Cornu omdat enerzijds bedrijven minder geneigd personeel zijn in eerste klasse te laten reizen en anderzijds omdat het comfort er niet veel groter meer is dan in tweede klasse.

NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman bevestigt de gemiddelde bezetting, maar voegt toe dat de eersteklasserijtuigen tijdens de spitsuren beter gevuld zijn. “Heel wat reizigers betalen graag wat meer voor het extra comfort en de extra rust aan boord van de trein, zodat ze bijvoorbeeld ook makkelijker kunnen werken op de trein”, zegt hij.

De NMBS bekijkt daarom ingrepen om eerste klasse aantrekkelijk te houden. Zo zal de eersteklassereiziger in de nieuwe M7-dubbeldekstreinen meer beenruimte hebben en ook meer stopcontacten ter beschikking. Daarnaast worden er tussen de zetels ook geluidschermen geplaatst, “zodat je de gesprekken van andere reizigers in het rijtuig minder hard hoort en het dus rustiger is”, aldus nog Temmerman.

In De Morgen hint Cornu nog op de mogelijkheid om prijzen aan te passen of te variëren in internetopties.

Een gemiddelde trein telt 454 plaatsen, waarvan 62 in eerste klasse.