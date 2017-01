Sportieve zusjes maken kennis met basketbal

Zolder

Heusden-Zolder - De uit Mexico afkomstige zusjes Sanchez Gonzalez Shekina (11), Rebeca (9) en Shelomi (7) zijn verliefd op basketbal. Vijf jaar geleden kwamen ze in Limburg aan. Intussen zijn ze perfect geïntegreerd.

In de sporthal van Zolder oefenen de zusjes wekelijks. Het zijn 3 talentvolle meisjes die qua lenigheid en behendigheid reeds goed gevorderd zijn. Het basketbal is hun eerste sportieve uitdaging. Gewoon een eerste stap tot hopelijk meer. Bedoeling is om in ploegverband te oefenen en te spelen. Later zullen ze zeker nog meer sportieve activiteiten beoefenen. Hun doel is het zoeken naar een sport waar ze de beste in willen zijn.