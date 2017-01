Politie op zoek naar meisje (14) uit Schaffen

Diest - De politie van zone Demerdal DSZ onderzoekt de mogelijke verdwijning van de 14-jarige Anaïs Thielemans uit Diest. Het meisje werd maandag voor het laatst gezien op de Kleinbaan in Schaffen.

Het was de moeder van de tiener die de verdwijning van Anaïs dinsdagochtend meldde via de sociale media. Het bericht wordt momenteel massaal gedeeld. “We zijn inderdaad op de hoogte gesteld en doen het nodige in het dossier”, zegt Jan Vanhauwere, korpschef van Demerdal DSZ. “Op dit ogenblik worden alle gangbare stappen doorlopen.”

Volgens de eerste informatie droeg het 14-jarige meisje een blauwe jeans, zwarte schoenen van het merk Adidas en een kans-groene jas. Moeder Patsy Meulemans roept iedereen die informatie heeft op om de politie te verwittigen.