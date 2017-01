Geluk lacht koppels uit ‘The Sky is The Limit’ opnieuw toe

Liefde triomfeert bij de deelnemers van ‘The Sky is The Limit’. Niet alleen Philip Cracco (54) en Aisha (32) zijn weer samen, ook Michel Van den Brande (55) heeft een nieuwe kans gekregen van zijn Sofie (45).

Vlaanderen leerde Philip Cracco vorig jaar kennen als de flamboyante zakenman uit ‘The Sky is The Limit’. Aan zijn zijde stond de veel jongere Aisha. Ondanks het leeftijdsverschil leken de twee een zeer goed koppel te vormen.

Foto: © VIER / Tim De Backer

Het kwam dan ook als een grote verrassing toen het koppel enkele maanden geleden uit elkaar ging. Aan de basis van hun breuk lag de kankerdiagnose van Philip en de grote kinderwens van Aishia. “Door mijn ziekte kan ik haar de eerste jaren geen kinderen schenken”, vertelde Philip toen. “En daarna ben ik misschien al te oud. Of ben ik er zelfs niet meer... Daarom hebben we er een punt achter gezet.”

Nu hebben Philip en Aisha hun relatie een tweede kans gegeven. “Het is nog héél pril”, zegt Philip. “Maar dat wij samen Kerstmis konden vieren, deed mij enorm veel deugd.”

“Hij is écht veranderd”

Ook Sofie Van Remoortel (45) en Michel Van den Brande (55) zijn weer samen. Hun relatie liep allesbehalve over rozen. Nadat Sofie Michel ettelijke keren aan de deur zette, is ze nu toch opnieuw zeker van hun liefde.

“Niemand kan volledig veranderen, maar hij heeft zich wel aangepast”, zegt Sofie in Story. “Onze relatie is sterk verbeterd. Als we nu woorden hebben, wil hij dat uitpraten. Vroeger klapte hij dicht. Hij heeft zijn vrouw Marleen, van wie hij nog niet gescheiden is, ook openlijk over onze relatie verteld.”