Genkenaar bereikt Kaapstad na drie maanden zeilen

Hasselt / Genk - Genkenaar Ruben Donné heeft dinsdag na een zeiltocht van drie maanden Kaapstad bereikt. Op 3 oktober was hij zijn solotocht voor het goede doel richting Zuid-Afrika gestart. Donné verzamelde intussen al meer dan 46.000 euro voor MS Liga Vlaanderen.

“Ik ben maandag 3 oktober vanuit Nieuwpoort vertrokken en na 14.393 kilometer heb ik Kaapstad bereikt”, vertelt Donné. “Het is een ongelooflijk avontuur geweest met vele hoogtes en laagtes. Duizenden kilometers verwijderd van het vasteland, buiten het bereik zijn van enige hulp of ondersteuning, dat doet wat met je.”

De Limburger blikt terug op vele “prachtige momenten”. “De allermooiste momenten waren onder meer toen tientallen dolfijnen urenlang met me meezwommen of nog de volle maan en de heldere sterrenhemel die ik vanop mijn bootje kon bewonderen”, aldus Donné. Al heeft hij ook enkele minder mooie ervaringen gekend. “Zuidelijker en dichter bij Afrika valt het op hoeveel afval er in zee ligt. Van visnetten tot grote vaten. Op een dag schrok in in de vroege ochtend op van een knal. Een groot zwart voorwerp had de boot geraakt, maar er was gelukkig geen schade. Ik heb toen heel veel geluk gehad.”

Maar de steun van de vele mensen die hem thuis aanmoedigden en volgden, maakte die momenten draaglijk. “Telkens als ik een moeilijk moment had, dacht ik aan de mensen met MS”, vertelt Donné. “Die moeten veel erger en zwaarder doorstaan. Dan dacht ik bij mezelf: klaag niet, Ruben.”

De Limburger blijft nu een tweetal weken in Kaapstad om op adem te komen en vrienden te bezoeken, daarna keert hij terug naar Genk. Nog tot volgende week dinsdag kan er geld gestort worden via de website www.sailingchallenge4ms.com of rechtstreeks aan de MS Liga Vlaanderen.