Christoff na breuk: “Ik kan moeilijk zeggen: Duitsland, ik kom niet”

Hasselt - 2017 wordt hét jaar van Christoff (40). De zanger gaat helemaal voor Duitsland, waar hij met Klubbb3 de nieuwe schlagersensatie is. Christoff en zijn muzikale vrienden Jan Smit en Florian Silbereisen brengen vrijdag een nieuw album uit, ze maken dit voorjaar ook drie tv-shows en geven 31 megaconcerten. Al moet hij daarvoor privé wel zware opofferingen doen: zijn vriend Jef loslaten. “De pauze in onze relatie geeft ons allebei innerlijke rust.”

Christoff De Bolle werkt ontzettend hard, niet alleen in Vlaanderen, maar ook in Duitsland. Dat zien we vanavond in het nieuwe seizoen van ‘Alloo bij’. Luk Alloo volgt Christoff naar zijn ...