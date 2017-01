De riem mag er nog even af bij de voetballers in eerste klasse. Dat laten Leon Bailey, Sandy Walsh en hun vriendinnen ook duidelijk merken op de social media. Bailey verblijft in Jamaica, met vriendin Ines Van Uythem. Sandy Walsh en vriendin Luna Stevens genieten van vakantie in Mexico. Vanaf volgend weekend is het weer werken geblazen, dan trekt KRC Genk op stage naar Spanje.