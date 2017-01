Fles cava met strik rond achtergelaten op auto na brand in villa Vanhamel

Lummen - De brand in de villa van Danny Vanhamel (61) - bekend geworden door de ontvoering van Anthony De Clerck in 1992 - is vrijwel zeker aangestoken. Dat is maandag vernomen in de entourage van de Lummenaar. In het huis zijn alvast sporen gevonden die wijzen op brandstichting. De daders lieten ook hun signatuur achter op de Audi van Vanhamel: een witte fles cava met een strikje rond. De fles is ongeschonden, terwijl de wagen door de ontploffing zwaar beschadigd werd.

Danny Vanhamel was met zijn gezin op skivakantie in Oostenrijk toen hij zondagnacht rond de klok van één uur een telefoontje kreeg van zijn buurman met de melding dat de villa in brand stond. De vakantie zat er net op, maandagochtend na het ontbijt zou hij met zijn gezin terug naar huis keren. Bij aankomst trof het gezin een totaal verwoest huis aan. Hun enige bezittingen na de brand: enkel de bagage in de bestelwagen.

De precieze oorzaak van de ontploffing en brand wordt nog verder onderzocht, maar het parket liet in een mededeling alvast weten dat “kwaad opzet niet wordt uitgesloten”.

Danny Vanhamel Foto: Dick Demey

Vanhamel zou zelf geen enkele twijfel hebben dat het om een brandstichting gaat, zo is in zijn entourage vernomen. Ze hebben hem getroffen waar hij het diepst is te raken, door zijn pronkstukken - zijn uitgebouwde Audi en villa - te vernielen. Door een witte fles cava achter te laten op de beschadigde wagen, hebben de brandstichters hem blijkbaar ook iets duidelijk willen maken. “Danny verwachtte al lang dat er iets zou gaan gebeuren. Hij heeft vijanden. Maar hij laat zich niet kisten. Hij heeft niets meer, maar zal ongetwijfeld snel beginnen met opruimen en zijn villa weer helemaal terug opbouwen”, klinkt het.