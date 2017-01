Kim Huybrechts krijgt wildcard voor prestigieuze Premier League Darts

Kim Huybrechts mag in 2017 voor de tweede keer in zijn carrière in de Premier League Darts aantreden. Dat maakte de profbond PDC maandag na afloop van het WK in Londen bekend. De 31-jarige Antwerpenaar kreeg één van zes wildcards voor de competitie met tien van ‘s werelds beste darters.

De top vier van de wereld - kersvers wereldkampioen Michael van Gerwen, Gary Anderson, Peter Wright en Adrian Lewis - hebben sowieso startrecht. Naast Huybrechts kregen ook Phil Taylor, James Wade, Dave Chisnall, Raymond van Barneveld en Jelle Klaasen een wildcard. Zestienvoudig wereldkampioen Taylor zakte naar de zesde plaats op de Order of Merit en was zo voor het eerst van een uitnodiging afhankelijk. Het deelnemersveld bestaat dus uit vier Engelsen (Taylor, Wade, Chisnall, Lewis), drie Nederlanders (Van Gerwen, Van Barneveld, Klaasen), twee Schotten (Anderson, Wright) en een Belg. Ten opzichte van vorig jaar vielen de Schot Robert Thornton en de Engelsman Michael Smith uit de boot.

Ook in 2015 kon Huybrechts dankzij een wildcard aantreden. Na één zege, twee gelijke spelen en zes nederlagen eindigde hij toen op de tiende en laatste plaats, waarop hij voor 2016 geen uitnodiging in de bus kreeg.

Het rondreizende dartscircus begint op 2 februari in Newcastle. Na negen speeldagen vallen er op 30 maart twee spelers af. De top acht gaat nog zeven wedstrijden door tot 11 mei. De beste vier spelen de Play-offs op 18 mei in de O2 Arena in Londen. Van Gerwen verdedigt zijn titel. Voor de winnaar is er 250.000 pond (293.500 euro) weggelegd. .