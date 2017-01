“Geforceerd accent trekt op niks”

Dilsen-Stokkem -

Met 1.045.743 kijkers heeft de nieuwe zondagavondreeks ‘Beau Séjour’, gedraaid in en rond het gelijknamige hotel in Lanklaar, zijn start niet gemist. “Topserie”, vond de meerderheid van de twitteraars. Maar het accent van de personages viel niet bij iedereen in de smaak. “We wilden een Limburgs sausje, niet het exacte accent van Lanklaar kopiëren”, zegt de Hasseltse Nathalie Basteyns, een van de makers van de reeks.