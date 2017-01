Lanakenaar halfblind door vuurpijl

Hasselt / Genk / Lanaken -

In een op de vijf Limburgse gemeentes was vuurwerk verboden, maar overal in de provincie werd van oud op nieuw aanzienlijk geknald. Eén keer ging het daarbij grondig mis: in Lanaken ontplofte een slecht afgeschoten vuurpijl in het oog van Rik Meeus. Verder ergeren veel mensen zich voornamelijk aan geluidsoverlast en het afval dat op straten en stoepen achterblijft na de vuurwerksessies.