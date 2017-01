“België is mijn tweede vaderland”

Lummen -

Ria Aerts en Vic Van Baelen waren zo geraakt door het verhaal van de Syrische vluchteling Diab Idelbi (55), dat ze hem en zijn familie in hun appartement in Lummen laten wonen. Eind augustus 2014 maakte Diab de overtocht vanuit Tunesië. Sinds 2 oktober 2015 woont hij samen met zijn vrouw en drie dochters in Lummen. “We hebben ons hart gevolgd”, zegt Ria. “Diab heeft veel meegemaakt, maar toch glundert hij altijd.”