“Nog foto’s gezien van Kerim die Nieuwjaar viert, op een andere is hij dood”

Houthalen-Helchteren -

Kerim Akyil (23), de Houthalenaar die in de nachtclub in Istanboel door de IS-terrorist werd doodgeschoten, wordt vandaag gerepatrieerd naar ons land. Morgen wordt afscheid van hem genomen in de groene moskee van Houthalen. Kerim was vrijdag naar Turkije afgereisd om in het oosten van het land een vriend te bezoeken, maar besliste pas in laatste instantie om oudejaarsavond te vieren in Club Reina in Istanboel. “We hebben op sociale media nog foto’s van Kerim gevonden terwijl hij aan het feesten is, vlak voor de aanslag”, zucht zijn schoonbroer Harun Akay. “Op een andere foto is hij dood.”