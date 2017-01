Vanavond om half elf blijkt het meest populaire moment om met elkaar in bed te duiken

2 januari om 22.36u geeft maar liefst 70% van de koppels aan “het nog eens extra gezellig te maken” in bed. Dat maakt dan ook dat het het meest populaire moment is om zwanger te worden.

Vruchtbaarheidsexperten hebben 2 januari zelfs al herdoopt tot “Nationale Baby-Maak Dag” in het Verenigd Koninkrijk. Een onderzoek heeft er uitgewezen dat 26 september de meest gedeelde verjaardag in het land is. Dat is nog net 38 weken vanaf nu, de lengte van een zwangerschap.

Een rondvraag van Channel Mum leerde dat zo’n 71% van de koppels met een kinderwens vanavond om 22.36u in bed duikt. Meer dan een kwart van hen gaf aan dat ze zich in de feestperiode nauwer verbonden voelen met hun partner, 36% gaf aan dat ze meer seks hadden omdat ze meer dronken in deze periode.

De meest populaire reden om op dit moment van het jaar zwanger te worden, bleek echter helemaal niet romantisch te zijn. Meer dan een kwart van de wensouders gaf aan dat ze graag zouden hebben dat hun kind in september geboren zou worden omdat het dan bij de oudsten van de klas zou horen eenmaal het naar school kan.

Om hun kansen op een septemberbaby te vergroten, gaf 40 procent van de koppels aan te proberen elke dag seks te hebben. Zestien procent zou er zelfs in slagen dat meerdere keren per dag te doen.