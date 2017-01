Pieter overleeft val van 9 meter aan sluis: "Snel uit de auto door panoramisch dak"

Hasselt - Een paar schrammen en enkele kneuzingen: als bij wonder kwam Pieter Moers (31) uit Hasselt zo goed als ongehavend uit de auto die tijdens oudejaarsnacht 9 meter naar beneden donderde aan het sluizencomplex van Godsheide. Ook bestuurster Sibel (33) was slechts lichtgewond. De jonge vader Koen Kenens (32) uit Hasselt, die op de achterbank zat, is nog altijd kritiek. “Hij wordt in een kunstmatige coma gehouden”, vertelt Pieter.

2017 was nog maar net gestart toen Hasselaren Pieter en Koen in de wagen van Sibel C. (33) uit Heers stapten om nog een laatste glas te gaan drinken in discotheek Versuz. Het drietal kwam van een feestje ...