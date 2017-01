Nu of nooit: Dit staat onze regeringen te wachten in 2017

Brussel -

De federale regering Michel staat voor een belangrijk politiek jaar. Wat nog moet beslist worden, moet dit jaar beslist worden. Want in 2018 zijn het gemeenteraadsverkiezingen en in 2019 parlementsverkiezingen. En dan kan het niet meer. De Vlaamse regering Bourgeois heeft het een stuk gemakkelijker. Dit staat er nog voor de twee regeringen dit jaar op de agenda.