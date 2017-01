Meeste banken zien spaarboekjes aandikken: dit zijn de winnaars en verliezers

De Belg blijft massaal geld oppotten op zijn of haar spaarboekje bij de bank. Dat blijkt uit een rondvraag bij de Belgische banken. Bij marktleider BNP Paribas Fortis groeiden de inlagen op de gereglementeerde spaarboekjes in 2016 met 2 procent tot 61,64 miljard euro en bij Belfius met 7 procent tot 35,2 miljard euro. ING noteerde een lichte daling van 0,3 procent tot 30,96 miljard euro.

KBC/CBC is dan weer een speciaal geval. Die bank noteerde een daling van het gereglementeerde spaargeld van 8,3 procent tot 36,38 miljard euro. Daar is een technische reden voor: om de rente voor bedrijven en overheidsinstellingen op 0 procent te kunnen zetten, zette KBC hun rekeningen om van gereglementeerd naar niet-gereglementeerd. Zonder die ingreep zou het spaargeld bij KBC met 7,3 procent zijn toegenomen tot 42,60 miljard euro.

De rangorde op vlak van spaarcenten bij de grootbanken blijft dezelfde als eind 2015, zo blijkt uit de rondvraag bij de banken. BNP Paribas blijft duidelijk marktleider, maar nummer twee KBC en nummer drie Belfius trokken vorig jaar wel meer vers spaargeld aan. ING, dat door de aankondiging van een herstructurering een turbulent jaar achter de rug heeft, trappelt ter plekke.

Er zijn verschillende redenen voor het spaargedrag van de Belgen. Volgens BNP Paribas Fortis willen sommige klanten hun geld beschikbaar houden om een project te betalen in de (nabije) toekomst, zoals bijvoorbeeld een woningaankoop. Anderen kiezen voor een spaarrekening om de risico’s laag te houden. Belfius spreekt dan weer van “stijgend vertrouwen in het merk Belfius” en meldt dat haar mobiele apps een positieve impact hebben op het aantrekken van nieuwe klanten en vers geld.

Natuurlijke outflow

Bij de kleinere uitdagers is er een wisselend beeld. Axa Bank trok 7,1 procent extra spaargeld aan: van 12,23 naar 13,10 miljard euro. Als reden geeft de bank de afkoopoperatie voor de spaarverzekering Crest20. Duizenden klanten gingen in op het aanbod om uit de verzekering te stappen, in ruil voor een premie. Dat geld kwam op de spaarrekeningen terecht. Ook de coöperatieve bank Crelan zag haar spaarinlagen stijgen: er kwam 6 procent bij tot 11,46 miljard euro.

Rabobank.be noteerde dan weer een daling van 2,3 procent, om nog 8,13 miljard euro spaargeld over te houden. “We hebben minder campagne gevoerd en er is een natuurlijke outflow geweest. Ons aantal klanten is wel gelijk gebleven”, zegt general manager Johan Vanhulle, die benadrukt dat België een belangrijke markt blijft voor de van oorsprong Nederlandse internetbank.

Tot slot stevent de duurzame bank Triodos in sneltempo af op een miljard euro spaargeld. De bank telde op het einde van vorig jaar al 992,7 miljoen euro op haar spaarboekjes, of een toename met 15,1 procent tegenover een jaar eerder.