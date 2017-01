Leopoldsburgse moet rondkomen met 1.100 euro maar stelt toch nog voedselpakketten samen

Leopoldsburg - Wie geeft wat hij heeft, is waard dat hij leeft. Een spreuk die op het gehavende lijf van Chris Vrancken uit Leopoldsburg geschreven lijkt. Als invalide moet ze het naar eigen zeggen zien te rooien met 1.100 euro. Na aftrek van huur, elektriciteit, internet en Whiskas voor haar vijf katten rest per maand nog 200 euro. “Je leert er naar leven.” Tussendoor stelt ze voedselpakketten samen, is ze vrijwilliger bij kansarmenvereniging Ons Centrum en zet ze zich in voor mishandelde en misbruikte kinderen. “Zij verdient wat erkenning”, luidt het. “Ach, ik doe graag goed voor de mensen”, zegt Chris.

Armoede is een rode draad doorheen Chris’ leven. Een verhaal van elke euro meerdere keren omdraaien voor hem uit te geven. Momenteel woont ze in een eenvoudig huurhuisje in Leopoldsburg, niet ver ...