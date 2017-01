Mode GET THE LOOK. Zwart-wit met babyroze zoals Scarlett Johansson

De Amerikaanse actrice Scarlett Johansson (32) is door zakenblad Forbes uitgeroepen tot de best betaalde actrice die van 2016. Van ons krijgt ze een pluim omdat ze er steeds stijlvol uitziet. Kopieer haar zwart-witte look met een vleugje babyroze waarmee je perfect naar een nieuwjaarsreceptie op het werk kan.