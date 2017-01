KU Leuven-academici: "Anonieme examens tegen vooroordelen"

Volgens Els Vandesande, Johan Lievens en Andy Thys moet bovenaan het schriftelijk examen enkel het studentennummer staan. Door het verbeteren van examens zoveel mogelijk anoniem te maken, zullen vooroordelen over bijvoorbeeld afkomst, geslacht of reputatie minder een rol spelen, klinkt het. "'Anonimiseer de examens, blind grading."

Rik Torfs, de rector van de KU Leuven, is geen voorstander van een algemene invoering van anonieme schriftelijke examens. Elke professor die dit wenst, kan zelf beslissen om het wel te doen, zo klinkt de reactie op een opiniestuk in De Standaard waarin drie academici van de KU Leuven pleiten voor een veralgemeende invoering van een systeem van 'blind grading'. Studenten zijn volgens de rector "geen anonieme mensen".

"Dat gaan we nooit opleggen. Studenten zijn trouwens geen anonieme mensen", wijst Torfs via Twitter het voorstel af. "We vinden het altijd goed dat er nagedacht wordt over de examens", verduidelijkt de rector achteraf. "Elke prof kan reeds afzonderlijk beslissen om schriftelijke examens anoniem af te leggen, maar we gaan dit zeker niet opleggen." Torfs heeft vertrouwen in de docenten en wijst erop dat de meerderheid van de examens mondeling gebeurt. Studenten kunnen ook hun schriftelijk examen inkijken en feedback krijgen, aldus Torfs. De Leuvense studentenraad kan zich wel zeker vinden in de 'blind grading', zegt voorzitter Marie Vanwingh. Het voorstel past in het breder kader van een democratisch onderwijs voor iedereen, beschermt de student en komt ook de prof ten goede. Als onderzoek aantoont dat studenten door bias benadeeld worden, moet men daar rekening mee houden, stelt Vanwingh.

Aan de UGent zal de anonimisering bekeken worden, aldus woordvoerster Stephanie Lenoir. Maar er is al aandacht voor en het gaat sowieso niet over een groot aantal examens. Ze wijst op de bestaande feedbacksystemen en proffen krijgen bijvoorbeeld al de raad om "horizontaal te verbeteren". Daarbij wordt per vraag het antwoord van alle studenten verbeterd, in plaats van elk studentenexamen afzonderlijk. Peter Van Petegem, hoogleraar Onderwijswetenschappen van de UAntwerpen, bevestigt aan De Standaard dat de bias, bewust en onbewust, bestaat. "Bijvoorbeeld bij een goede student die het minder goed doet dan verwacht, bestaat de kans dat de docent minder grondig op zoek gaat naar fouten." Maar hij relativeert dat ook, bijvoorbeeld bij grote groepen studenten, en bias kan soms ook positief zijn.