Houthalen-Helchteren opent rouwregister voor Belgische slachtoffer nachtclub Istanbul

Hasselt / Houthalen-Helchteren - Houthalen-Helchteren gaat een rouwregister openen voor Kerim Akyil, de 23-jarige man met Belgisch-Turkse nationaliteit die omgekomen is bij de aanslag in een nachtclub in het Turkse Istanbul. De man woonde in de gemeente en was Nieuwjaar gaan vieren in Turkije.

Vanaf woensdag kan iedereen officieel het rouwregister tekenen, zegt Houthalens burgemeester Alain Yzermans. Het gemeentehuis is dinsdag nog gesloten.

De vader van het slachtoffer is intussen in Istanbul, maar krijgt tegenstrijdige berichten. “De familie hoopt de man in België te kunnen begraven, maar dat is voor iedereen op dit moment nog heel onduidelijk. Over de uitvaart weten we momenteel dus nog niets”, aldus de burgemeester.

De vlaggen in Houthalen-Helchteren hangen halfstok als eerbetoon aan Kerim.