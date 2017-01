Ook voor dit koppel met Down is hun huwelijk de mooiste dag uit hun leven

Acht jaar geleden werden Polly en Joe smoorverliefd op elkaar en nu zoveel jaar later stapten de twee in aanwezigheid van 200 gasten in het huwelijksbootje. Het lijkt de normaalste zaak van de wereld, ware het niet dat beide pasgehuwden het syndroom van Down hebben, iets waar ze zich duidelijk niet door laten kisten.

Samen met de hulp van familie en vrienden wisten de Britse Polly en Joe toch hun droomhuwelijk te realiseren. De bruid wou daarom ook de beelden van hun gelukkigste dag met de wereld delen en had nog een boodschap in petto voor anderen bij wie het leven niet altijd eenvoudig is.

"Het zou fantastisch zijn moest ons verhaal het leven van anderen, die ook met gelijk welke handicap door het leven gaan, beroeren", vertelt ze aan Rocknroll Bride. "Het mooiste dat je in het leven kan overkomen, is graag zien en graag gezien worden."

Zie ze glunderen op hun eenhoorntroon en bekijk hieronder het volledige filmpje: