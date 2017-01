RECENSIE. 'Beau Séjour': opvallende 'whodunnit' met een surrealistisch kantje

Het nieuwe jaar is op Eén veelbelovend begonnen met de start van de nieuwe reeks ‘Beau Séjour’, genoemd naar het hotel in Lanklaar en bedacht en geregisseerd door Nathalie Basteyns en Kaat Beels, het duo dat ons enkele jaren geleden verraste met het ondeugende ‘Clan’. Het is een whodunnit met een surrealistisch kantje want het 19-jarige tienermeisje Kato vindt op een zondagochtend haar eigen lijk terug in de badkuip van kamer 108 in een hotel dat eigenlijk gesloten was

In de donkere titelsong van Mauro Pawlowski en Ciska Vanhoyland werd de toon gezet: ‘Verdoeme Allein’, klonk het. Dit wordt een reeks over eenzaamheid, verlies van het leven en van geliefden, onbegrip en gebrekkige communicatie. Kato wordt detective en gaat op zoek naar de dader. Een originele invalshoek, die gecompliceerd wordt door het feit dat er vijf mensen in haar omgeving zijn die haar nog kunnen zien - en daar de nodige problemen mee krijgen.

Voor hoofdrolspeelster Lynn Van Royen en de beide regisseurs moet het een hele puzzel zijn geweest om de scènes te laten kloppen: vader Luc is een van de ‘zieners’ maar politie-inspecteur Bart ziet Kato in dezelfde scène dan weer niet - en de kijker ziet haar plotseling ook niet meer.

De eerste verdenking valt op Kato’s (ex-)lief Leon, die zich laat ontvallen dat Kato hem niet meer interesseert: “Voor mijn part vinden ze haar morgen terug in de Maas.” Even later wordt het lijk van Kato effectief uit het water opgevist. Heeft Leon het daar gedumpt? Het zal wel een eerste vals spoor zijn waar we naartoe worden geleid.

De serie speelt aan de Maaskant en is herkenbaar, met plaatselijke folklore als het schuttersfeest en een motorcross in hetzelfde weekend, allebei gedrenkt in de alcohol. Voor het eerst in een Vlaamse serie die in Limburg speelt, klinkt ook het accent van de personages vrij authentiek. Ook wat dat betreft is er op de details gelet.