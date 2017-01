Kritiek op "fake" Limburgs in 'Beau Séjour': "Waren er echt geen goede Limburgse acteurs te vinden?"

Dilsen-Stokkem - Zondagavond werd op Eén de eerste aflevering van de dramareeks 'Beau Séjour' uitgezonden. In de serie, die zich afspeelt in Lanklaar, probeert tienermeisje Kato haar eigen moord op te lossen. En hoewel de reeks heel veel positieve reacties krijgt, is er voor veel kijkers ook een punt van kritiek. Zo regent het op Twitter reacties van mensen die zich niet kunnen vinden in het "fake Limburgs" dat de acteurs gebruiken. "Dat geforceerde accent trekt op niets", luidt het. Een greep uit de reacties.

#BeauSejour waren er nu echt geen goede Limburgse acteurs te vinden? Het slechte accent maakt het echt ongeloofwaardig, sorry. — Margot Voets (@Margot_Dreamer) 1 januari 2017

#BeauSejour weet mij voorlopig niet te overtuigen, zeker niet met dat fake Limburgs. Volgende week nieuwe poging? — Lieve Krobea (@LKrobea) 1 januari 2017

De Limburgers nog een beetje belachelijk maken met dat accent. ?? #BeauSejour #zopraatiknie — Ennah (@HanneB94) 1 januari 2017

Dat 'fake Limburgs' is er echt te veel aan... #beausejour — Daan Van der Heyden (@SonDaan) 1 januari 2017

#BeauSejour is een sterke serie.. Maar het Limburgs is toch duidelijk geforceerd.. — Koen Willen (@KoensTweetLife) 1 januari 2017

Wat een intrigerende aflevering van #BeauSejour. Al zullen alle Limburgers het eens zijn: het geforceerde Limburgse accent trekt op niets. — Michael Meers (@MichMeers) 1 januari 2017

#BeauSejour Smaakt naar meer!! Dialect niet ok maar Joren Seldeslachts en @VanRoyenL maken heel veel goed!! @een — Sofie Van Haesevelde (@HaeseveldeSofie) 1 januari 2017

Heel benieuwd naar meer! maar dat "Limburgs" ... je hoort direct wie de echte Limburgers zijn#BeauSejour #uitgesteldkijken — Wiete Meulders (@WieteM) 1 januari 2017

Dat pseudo-Limburgs is een beetje vervelend/speciaal/overbodig maar voor de rest is het best te pruimen #BeauSejour — Laura Verbieren (@Lauraverbieren) 1 januari 2017

Topserie die #beausejour. Begrijp alleen niet wat de meerwaarde is van het geforceerd Limburgs. #ichbenauchvandilse — Kristof (@Leffom) 1 januari 2017