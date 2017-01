Partner George Michael ontkent tweets over zelfmoord te hebben gestuurd

Op de Twitter-account van Fadi Fawaz, de partner van George Michael, verschenen zondag heel wat vreemde berichten waaruit kon worden afgeleid dat de zanger zelfmoord zou hebben gepleegd. Hij ontkent echter die tweets de wereld te hebben ingestuurd en zegt dat zijn account werd gehackt.

Nadat Fadi Fawaz vreemde berichten had gedeeld op Twitter waarin hij onder andere zei dat George Michael al enkele zelfmoordpogingen had ondernomen, was zijn account plots ook verdwenen. In een interview met de Britse tabloitkrant Mirror ontkent Fawaz dat hij dergelijke berichten heeft gedeeld en dat zijn account dus wel gehackt moet zijn geweest.

"Ik ben in shock door wat er met mijn Twitter is gebeurd. Die werd gehackt en vervolgens verwijderd", klinkt het. "Het is een beetje eng om eerlijk te zijn. Ik heb die tweets niet gestuurd en werd zelf om 11.30 uur wakker met het nieuws."