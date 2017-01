Bilzense zoekt nieuwe thuis voor in Qatarese woestijn gedumpte windhond

Bilzen - Enkele jaren geleden kreeg Christel Braeken uit Eigenbilzen te horen in welke erbarmelijke omstandigheden de saluki’s of Perzische windhonden door hun baasjes in het Midden-Oosten na zware races worden gedumpt op de woestijnvlaktes. “Ik kwam in contact met de organisatie uit Riemst die zich bezighoudt met het redden van deze prachtige verwaarloosde honden in Qatar. Ondertussen hebben we al drie honden geadopteerd. Onlangs haakte een gezin af bij de adoptie van de 2-jarige Amir. We hopen aan het begin van het nieuwe jaar voor hem een liefdevolle nieuwe thuis te vinden”, vertelt Christel.

Net zoals de Spaanse windhonden, wordt ook al jaren in het Midden-Oosten een groeiend aantal mishandelde windhonden, de zogenaamde saluki’s gesignaleerd. “De verhalen zijn schrijnend. De laatste decennia zijn deze gefokte honden steeds meer ingezet bij intense racewedstrijden en de jacht. Wanneer ze niet voldoen aan het verwachtingspatroon, worden ze of afgemaakt of gedumpt in de woestijn. Daar leven deze gemolesteerde en gewonde dieren dan in verzengende hittes tot 50 graden. Dat dierenleed heeft me enorm aangegrepen”, zegt Christel Braeken (49).

Zandvlakte

Nadat ze eerst een Spaanse windhond in huis haalde, adopteerde ze kort daarna de verwaarloosde saluki Isaac uit Quatar. “Via de vereniging ‘vzw-rescue-salukis-middle-east’ uit Riemst haalden we een jaar later ook Larissa in huis. De honden zijn superlief en heel aanhankelijk. In de achtertuin hebben we zelfs een grote zandvlakte aangelegd, want het zijn hele beweeglijke honden”, lacht Christel. “Twee weken geleden haakte een gezin af bij de adoptie van Amir. Deze prachtige exotische hond was mishandeld in zijn thuisland en had een dubbele botbreuk. Hij is geopereerd en helemaal opgeknapt, maar kon dus eenmaal in België nergens terecht. Ik heb me meteen ontfermd over het dier en hem een tijdelijke thuis gegeven. Het is een echte gezinshond. Via deze weg hopen we dan ook een liefdevolle adoptiefamilie voor Amir te vinden.”

Geïnteresseerden kunnen bellen naar 0496 75 85 57.